Ivo Linna on pealinna teenetemärgi kandidaat

“Minu jaoks on see suur au. Olen pärit Saaremaalt ja loodan, et suudan elu jooksul ise ka selle keele ära õppida, sest kodukandi keel ja kirjakeel on ju erinevad. Noore mehena oli ümber harjuda raske, ma ei suutnud õ-tähte välja öelda, aga nüüd juba suudan,” lausus ta.