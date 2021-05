Kevadised suurüritused proovitakse kuidagimoodi ära teha

Traditsiooniliselt enne emadepäeva laupäeval toimuv kevadlaat jäi Lions´i klubi presidendi Taavi Rauniste sõnul tänavu toimumata. Ta lisas, et võib-olla tehakse sügisel mõni asendusüritus.

Kuressaare aiandus- ja lillepäevad, mis peaksid toimuma eeloleval nädalavahetusel, on esialgu lükatud 28.–29. maile.

Oma traditsioonilisel kujul jääb ära ka Kuressaare tänavafestival. Peakorraldaja Margit Kõrvitsa sõnul ei saa nad tagada, et festivalile ei tuleks rohkem kui reeglite järgi lubatud 150 inimest. Seega toimub festivali asemel 29. mail tänavakruiis, mis pühendatud tänavatoidule. Kõrvitsa sõnutsi on neil toitlustajatega kokkulepped, et pakutakse tänavatoitu ning ka meelelahutust sellises vormis ja mahus, nagu reeglid lubavad ning külastajad saavad siis vabalt valitud kohtade vahel voorida.