AS-i Merko Ehitus objektijuht Lauri Matto ütles, et selline olukord, kus korraga käib liiklus vaid ühel teepoolel ja liiklust reguleerib valgusfoor, kestab Sõrve poole suunduval teelõigul kuni asfaltkatte panekuni. “Asfalteerima hakkame augustis, seega tuleb ikkagi augusti lõpuni ära kannatada,” lausus Matto. Valgusfoori taga tuleb oodata umbes kaks minutit, vähemalt eile oli see nii. Objektijuht sõnas, et infotahvlid ja suunaviidad pani tee-ehitaja Sõrve suunal sõitjatele välja ka Kuressaare ringtee juurde. Suunaviit soovitab Sõrve poole sõitmiseks kasutada lahtedevahelist teed.