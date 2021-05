Tallink tühistas Helsingi–Saaremaa kruiisid

“Helsingi–Saaremaa kahele erikruiisile oleme me kriipsu peale tõmmanud just seetõttu, et Soome ei ole andnud ühtegi positiivset märki, et juunis või juulis turism Eesti ja Soome vahel taastuda võiks,” ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link ERR-ile.