SOOJA JAGUB ⟩ Uue nädala algus lubab kuni 22 soojakraadi

Vaid saartel vastu hommikut pilved tihenevad ja suureneb vihma võimalus. Päeval laieneb madalrõhkkonna serv ühes vihmapilvedega üle Eesti, suureneb äikeseoht. Tuul puhub valdavalt kagust ja tugevneb puhanguti 14 m/s, äikesepilvede all võib olla tugevamaid puhanguid, õhtu pöördub lõunakaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 7..12, päeval 17..22°C, tihedamate sajupilvede all langeb alla 15°C.