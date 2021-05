Anseküla jahiselts tahab Salme küttidelt jahipiirkonna üle võtta

Saarte Hääl esitas Mikk Sõnajalale Salme jahinduspiirkonda puudutavate plaanide kohta kirjalikud küsimused, nagu Sõnajalg soovis. Küsimustele vastas aga hoopis Anseküla jahiseltsi juhatuse teine liige Andrus Lehesoo, kes kirjutas, et Anseküla jahiselts loodi selleks, et hakata ise Salme jahipiirkonda majandama ja võimaldada kohalikel maaomanikel jahipidamisega tegeleda. Lehesoo jättis vastamata küsimusele, kui palju on seltsil liikmeid, kuid kinnitas, et selts koosneb kohalikest maaomanikest. Lehesoo ei vastanud ka küsimusele, kas selts plaanib hakata tegelema jahiturismiga.