Salmel tähistatakse kohaliku näitemängutegemise 120. aastapäeva

Tükki mängivad Salme vallateater, Taritu tubateater ja Hiiu raadioteater nii, et iga trupp teeb näitemängust ühe osa ja igaüks omamoodi võtmes. “See on selline ühekordne projekt, mida mängimegi vaid ühe korra,” ütles Salme vallateatri eestvedaja Maire Sillavee Kadi raadio “Keskpäeva” saates.

Ta märkis, et see, mismoodi kogu tervik välja kukub, selgub alles kohapeal, kuna ükski trupp ei tea, kuidas teised asja on lahendanud. Ainuke kokkulepe oli, et viiel-kuuel läbival tegelasel on mingi kostüümielement või rekvisiit, mis liigub n-ö käest kätte ja publik saab aru, kes on timukas, kes ülekuulaja, kes nõid.