Mullu pidid paljud kruiisiturismi ettevõtjad üle maailma koroonaviiruse leviku tõttu oma reisid tühistama. Tallinna Sadamale kuuluvat Saaremaa Sadamat külastas möödunud aasta esimene ja seni viimane reisijatega kruiisilaev 28. juulil. Tallinki laev Victoria I väljus Helsingist, pardal 1023 reisijat.

Paraku ei ole olukord kruiisiturismis paranenud. Isegi praegu, mil haigestumus langeb, on keeruline täpselt ennustada, millal laevad kruiisiliinidel uuesti seilama hakkavad ning milliseks kujuneb turismimaastik pärast piirangute kaotamist. Seda enam on tarvis teada kruiisituristide eelistusi ning neid arvesse võtta.

Kuna kruiisiturist veedab kaldal vähe aega, siis on oluline, et sihtkoht jätaks turistile positiivse mulje ja meeldejääva kogemuse ning ajendaks teda ka hiljem seda kas uuesti külastama või teistele soovitama.

Roomassaare sadama potentsiaal

Saaremaal on potentsiaalseid võimalusi, mis muudaksid selle Läänemerel üheks "must see"- ehk "seda peab nägema"-sihtkohaks. On ju saare loodus, vaikus ja rahu see, mida suurlinnad pakkuda ei saa. Küll aga ei ole Saaremaa ise kui teenuse pakkuja veel valmis "must see"-sihtkoht olema.

Oma lõputöös "Kruiisiturismisihtkoha arendamine Saaremaa näitel" püüdsin selgitada, millised faktorid takistavad ja millised soodustavad kruiisituristide vastuvõtmist Saaremaal ning kuidas hindavad kruiisiturismi mõju sihtkohale turismivaldkonnas tegutsejad. Selleks intervjueerisin ma Saaremaa kruiisiturismi arendajaid ja turismiasjalisi.

Vastustest selgus, et enamik vastanuist näeb Saaremaal kui sihtkohal kruiisiturul potentsiaali. Saaremaal on palju vaatamisväärsusi, kultuuri, loodust, vaikust ja rahu, mida suurlinnadel pakkuda ei ole. Seega on hea võimalus turundada Saaremaad kui "Peace & Quiet Destination" sihtkohta, kus valitseb rahu ja vaikus, paika, kuhu inimesed saaksid põgeneda kiire elutempo ja murede eest.

Samas selgus, et enne kui Saaremaa saab oma potentsiaali realiseerima hakata, tuleks arendada sadama ümbrust ning seal pakutavaid teenuseid (giidid, bussid, taksod jne).

Intervjuudest ilmnes, et Saaremaa Sadamal puudub veel kindel kontseptsioon. Kuna sel sadamal on potentsiaali võtta vastu keskmise suurusega ja väiksemaid kruiisilaevu, siis oleks üks võimalus keskenduda ekspeditsioonikruiisidele. On ju Saaremaa kultuuri- ja looduskeskne saar, kuhu kõige suuremad laevad ligi ei pääse.

Enamasti on ekspeditsioonikruiiside sihtrühm uudishimulikud, kõrgelt haritud, loodusest huvitatud ja seiklushimulised inimesed. Sellisele sihtrühmale võiksid huvi pakkuda näiteks Angla tuulikud, Kaali meteoriidikaatrid, Vilsandi rahvuspark, Kuressaare linnus jpm.

Teine soovitus Saaremaa Sadama pidajale on pühenduda väiksemate luksuslaevade vastuvõtmisele, mis ei nõua erilisi muudatusi infrastruktuuris, kuid edendab piirkonnas turismi ja toob tulu.

Teine soovitus Saaremaa Sadama pidajale on pühenduda väiksemate luksuslaevade vastuvõtmisele, mis ei nõua erilisi muudatusi infrastruktuuris, kuid edendab piirkonnas turismi ja toob tulu.

Saaremaa Sadama kõrval võiks teine potentsiaalne luksuslaevade teenindaja ja kruiisiturismi edendaja olla Roomassaare sadam. Praegu keskendub Roomassaare sadam põhiliselt kaubaveole, kuid on vajadusel valmis vastu võtma ka väiksemaid kruiisilaevu. Tulevikus on Roomassaare sadamal plaanis ehitada juurde ka teine kai meresõidukite teenindamiseks.

Miks Roomassaare? Uuringud näitavad, et luksusklient on tavakliendiga võrreldes nõudlikum ning ootab tuuridelt kõige kvaliteetsemaid tooteid ja teenuseid. Samuti ei ole luksuskliendile meeltmööda pikad bussisõidud ning sageli otsib ta võimalusi, et sihtkohta raha jätta. Kuna Roomassaare sadam asub Kuressaare linnast vaid 5 km kaugusel, saaks sadamast linna ja tagasi sõita taksoga, linnas aga külastada kohvikuid, restorane, kauplusi, spaasid, muuseume jms.

Hea esmamulje on oluline!

Saaremaal kui kruiisiturismi sihtkohal on palju võimalusi, millega kruiisiturul konkureerida ja välja paista. Kuna tegemist on spetsiifilise sihtkohaga, siis sellest tulenevalt on ettevõtjail oluline oma sihtrühma teada ja turul silma paista. Silmapaistmiseks aga on tarvis kujundada Saaremaast kuvand kui heast ja sõbralikust kohast, mida ka tulevikus külastada ja teistele soovitada. Sellest tulenevalt võiks Visit Saaremaa koduleht kajastada ka kruiisiturismi võimalusi (sadamat, tuure, teenuseid), et turistid oleksid teadlikumad erinevatest võimalustest.