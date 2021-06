Arheoloogiapäevadel tutvustatakse Kuressaare kindlust ja Muhu linnust

Kuressaare kindluse jalutuskäik 18. juunil, kus giidiks aastatel 2010–15 linnuse väliuuringuid juhatanud arheoloog Garel Püüa, on esimene avalik väliekskursioon üle mitme koroona-aasta. Räägitakse keskaegse piiskopilinnuse ehitusloost ning selle kujunemisest muldvallide ja bastionidega kaitstud kindluseks. Jutuks tuleb ka linnuse külje alla tekkinud Kuressaare asula vanem ajalugu läbi arheoloogiaprisma.

Umbes tunniajane jalutuskäik algab kell 16 Kuressaare lossi eest suurtükkide juurest ja on huvilistele tasuta. Jalutuskäigule saab ennast kirja panna lingil https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/node/2144.

Kes sellel korral Muhusse ei jõua, siis on veel võimalus 31. juulil kell 12 ja 28. augustil kell 12.

18.–20. juunini kestvatel Euroopa arheoloogiapäevadel on Eestis fookus linnaarheoloogial ja põnevat programmi saab nautida kõikides muinsuskaitse all olevates vanalinnades, ekskursioonid toimuvad ka Rebalas, Narvas ja Muhus.

“Enamik meie linnadest on linnana välja kujunenud juba keskajal – tähistatakse ju järjest linnade asutamise esmamainimise 700- ja 800-ndaid aastapäevi. Tõsi, keskaegset hoonestust enam igalt poolt ei leia, suur osa ajaloost on peidus maa all.