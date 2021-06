OHUTUS ON OLULINE! MTÜ Kaali Külastuskeskus juhatuse liikme Alver Saguri sõnul on väiksemad ohutusalased puudused hoones juba likvideeritud. "Meie keskus teenindab ju inimesi ja külaliste ohutus on kõige tähtsam. Kui kontrolli käigus on leitud puudused, tuleb need ilmtingimata lahendada." FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl