Lähipäevade e-piletite müük on peatatud, reisijaid teenindatakse elavas järjekorras, sadamaalale ja laevale pääs toimub saabumise järjekorras. Etteostetud e-piletid kehtivad, kuid üldjärjekorras. See tähendab, et e-pilet ei anna hetkel eelist sadamasse sõitmisel ega ka laevale pääsemisel.