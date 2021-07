Esmased andmed: parvlaev Tõll muutus enne sildumist juhitamatuks

Ametlikult kinnitamata andmetel avastas Tõllu kaptenisillal olev meeskond vahetult enne sildumist, et alus on muutunud juhitamatuks ja selle kiirust ei ole võimalik tavapäraste kontrollvahenditega vähendada. Nii läheneski laev kaile kiirusega, mis tavaliselt eelneb sildumisprotseduuri alustamisele. ERR on välja toonud, et see oli neli sõlme.