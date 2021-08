Peeter Rudaš ja Mare Saare võtavad Oma Kodu vastu Laugul. Algul oli Kurisu talu üks tore suvekodu, siis sündis siia Laugu klaasikoda ja nüüd on see kõik siin nii kodu kui ka koda ühtaegu. Peeter on sissekirjutusega saarlane, Mare on Haapsalu kodanik, mis vaatamata kesklinna lageraiele on siiski üks kena linnake.