Kuressaare merepäevad tulid taas täismahus

"Kui aus olla, siis ega me ka läinud aastal merepäevi täielikult unustusse jätnud," ütles merepäevade peakorraldaja Tiiu Tammoja. "Ühe kontserdi me mullu siiski korraldasime, et inimestel see üritus ikkagi meeles seisaks. Ülejäänud ettevõtmised jäid aga tõepoolest ära, sest toona oli olukord kõigi jaoks üpris uus ja tundmatu."