Presidendi kokk ja tema president

Mõni neist on oma ametis olnud üsna kaasaegne ja kippunud nii enne kui ka pärast Kadriorus üliolulise ameti pidamist oma töös vigurdama, kuid üldise joonena on nad säilitanud niinimetatud klassikalise stiili...

Oh ei! Presidendiks võib saada ju... noh mitte just päris igaüks, eks sellessegi ametisse ole nõuded küllalt kõrgeks aetud (!) – sünnilt Eesti kodanik ja vähemalt 40 aastat vana, ei tohi olla tegevteenistuses ega teist korda järjest presidendiametis olla –, aga neid, keda võiks kandidaadiks seada, on päris palju. Neid, kellest alustasin, neid on viimastega võrreldes väga väikene murdosa. Ma kõnelen presidendi kokast! Täpsemalt – kokkadest, sest neidki on olnud 30 aasta jooksul õige mitu.