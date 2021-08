Kuressaares avati Eesti uusim koolimaja

“Ma ütlen kindlasti seda, et meil on üks Eesti ilusamaid koolimaju,” kinnitas riigigümnaasiumi juht Ivo Visak oma sõnavõtus.

Üks hea kool peab Visaku sõnul olema selline, mis tekitab kadedust, et tahaks ise taolises koolimajas õppida. See tunne valdab ka teda, lisas direktor Visak, kuid temal on vedanud, et saab selles majas töötada ja õpetada.