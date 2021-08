Saaremaa muuseum esitleb täna kell 16 linnuse kapiitlisaalis oma kaheaastaraamatut 2019–2020, kus on pea 500 leheküljel 12 Saaremaa ajalugu käsitlevat uurimust. Raamatu toimetaja ajaloolane Olavi Pesti ütleb, et raamat tuli rekordiliselt mahukas, kuid see ei olnud eesmärk.