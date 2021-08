See, et norrakad pelgavad maailma liidritest kõige rohkem Vladimir Putinit, on Dagbladeti ajakirjanike arvates siiski mõnevõrra üllatuslik. Küsige Joe Bidenilt, keda tema kõige enam kardab – suure tõenäosusega on vastus Xi Jinping. Kui aga esitada sama küsimus Hiina juhile, siis tema vastaks, et tunneb hirmu Joe Bideni ees.