MAAILM ⟩ Soome valmistub Taaveti ja Koljati heitluseks

Jutt käib Ivalo asulast, kus paiknevat sõjaväebaasi nimetatakse “NATO polaarjoone-taguseks ehk arktiliseks Spartaks”. The Suni andmetel on see praegusel hetkel geograafiliselt lähim punkt Venemaale, kuhu võib paigutada (on ju Soome nüüd NATO liige) ka Ameerika sõdureid.