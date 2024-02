Kus on demokraatia ohus? ⟩ The Economist: neli õppetundi EIU demokraatia indeksi pingereast

Samas on kurb tõdeda, et mitmed valimised on siiski problemaatilised. The Economisti sõsarettevõtte Economist Intelligence Unit (EIU) hiljuti avaldatud tänavune demokraatia indeks näitab, et 70-st üleriigilistest valimistest on suure tõenäosusega täiesti vabad ja õiglased vaid 43.