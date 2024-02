MAAILM ⟩ Woke-liikumise surve ajaloole

James Davison on Liverpooli ülikooli doktorant ja õppejõud keskaja ajaloo õppetooli juures. Ta väidab, et kui anglosaksi sõjameeste haudu uurida lähtuvalt transseksuaalsuse teooriast, siis saab teha järelduse, et juba 1500 aastat tagasi võisid paljud sõdalased olla transsoolised ja et transsoolised naised võisid toonases ühiskonnas olla isegi juhtivatel positsioonidel.