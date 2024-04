Selgitus pikaealisusele ⟩ “Ma süüdistan selles saatanat!”

Praegu elab meie planeedil üle kaheksa miljardi inimese, ülipikaealisi, kel vanust enam kui 110 aastat, on aga vaid mõnisada. Milles seisneb siis pikaealisuse saladus? Enamasti arvatakse, et põhjus on hoidumine harjumustest, mida meedikud peavad tervisele kahjulikeks, ja erilised dieedid. Kuid on ka üpriski veidraid seletusi – vanaks aitavat elada hoopiski alkohol ja tubakas ning ebatervisliku toidu söömine.