"Vanus on juba selline, et kui tahad elus midagi uut proovida, siis on praegu just õige aeg seda teha," põhjendas Gunnar Siiner uuele töökohale minekut. "Augusti alguses sai mul täis 20 aastat ajakirjanduses olemist. Sellest 13 aastat olen töötanud vastutava väljaandja ja peatoimetajana, enne seda olin reklaamimüügi peal, saadete toimetaja ja diskor."