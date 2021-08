Urmas Treiel FOTO: Saarte Hääl

Vaadeldes õpihuvi kasvu ja käesoleval aastal ülikoolide populaarsemaid erialasid, julgen väita, et Eestis on üldiselt suurenenud huvi nii õppimise kui ka enesetäiendamise, aga eelkõige haridustöötaja kutse omandamise vastu.

Tänavu olid nii Tallinna kui ka Tartu kõrgkoolide erialadel populaarsuse esireas just hariduse valdkonnad: olgu selleks siis alushariduse või kooli õpetaja, haridustehnoloog või erinevad hariduse magistriõppe tasemed. Selline hüpe annab lootust, et peatselt on õpetajate turul rohkem noori õpetajaid, kes on ka meie koolidesse tulemas.

Vaatenurga nihe

Südantsoojendav on lugeda Eesti põhiseaduse mõtte ühe kujundaja Jüri Adamsi esmaspäevast mõtet Delfist: “Pisar tuleb silma, ometi otsitakse riigipead teadlaste seast.” Sellele eelnes vastvalitud Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise üks esimesi mõtteid, et Eestit viib edasi haritud inimene ja peame end harima. Vaatenurga nihe on selge ja vägagi tervitatav.

Tuleme tagasi hariduse ja harituse juurde nüüd juba Saaremaal, sest eelkirjeldatud mustri muutusi võib märgata ka meil. Kuressaare ametikooli esitati hüppeliselt rekordarv sisseastumisavaldusi, varasemate aastatega võrreldes oli suurem tung ka Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumisse.

Ka Saaremaa ja Orissaare gümnaasiumisse jagub soovijaid parasjagu. Kolledži ettevõtluse ja elamumajanduse erialale oli konkurss üle nelja soovija kohale.

Hariduse populaarsuse kasvu olulisus on just tänasel ajal kriitiliselt oluline. Koostatav Saaremaa valla hariduse uuring näitab, et järgneva kümne aasta jooksul jõuab tänasest veelgi suurem osa Saaremaa valla õpetajaskonnast üle 60 aasta vanuseni – tänaselt 25 protsendilt üle 50 protsendi. Vajame muutust nii õpetajate töötingimustes, -tasus kui ka suhtumises õpetajaametisse.

Tasub olla õpetaja

2020. aastal toimunud Saaremaa valla hariduse arengukava aruteludel sai välja öeldud arvamus, et õpetajaamet on Saaremaa oludes juba täna, aga veelgi rohkem tulevikus üks väärt amet.

Õpetajakutse on küll pingeline, aga ka kindel, stabiilne ja olgem ausad, Saaremaa mõistes hästi tasustatud eriala. On ju õpetaja palk üle Eesti võrdne, samal ajal kui Saaremaa keskmine palk jääb Eesti keskmisele palgale alla üle 20%. Õpetaja palk aga ületab selgelt Saaremaa keskmist palka.

Lapsele parim keskkond

Lisame palgaeelisele ka Saaremaa elukeskkonna kui omaette väärtuse, meil on ka elatustase odavam kui suurtes linnades, rääkimata aja- ja närvikulust nii enda kui ka lapse transpordile ja poesabades seismisele.

Soovin, et nii noor pere kui ka õpetaja tuleks Saaremaale ja elaks teadmisega, et siin on lapsel parim kasvamise ja arenemise keskkond.

Vald peab pingutama, et luua omalt poolt paremaid tingimusi, olgu selleks siis õpetajate motiveerimine, lisatasustamine, stipendiumid või kaasaegse töökeskkonna loomine. Seda mudelit vald praegu välja töötab.