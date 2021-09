Saaremaa karu kadus nagu tina tuhka

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo peaspetsialisti Margo Tanniku sõnul said nad aasta tagasi taotluse, milles sooviti Saaremaale rajada karude varjupaik. Karude pidamine on üsna vastutusrikas tegevus ja selleks tuleb taotleda loomaaia tegevusluba. Pärast seda, kui keskkonnaamet selgitas, millistele tingimustele peab varjupaik vastama, ei ole taotleja endast rohkem märku andnud.

Teadaolevalt nähti karu Saaremaal viimati eelmise aasta märtsis. Seda enam tekitas elevust möödunud nädalal liikvele läinud info, et karu jäi Leisi jahimehe Mihkel Auliku rajakaamera ette.

Aulik, kes elab praegu mandril, ütles, et jutt vastab tõele vaid osaliselt. “Karu jäi kaamera ette mandril,” selgitas Aulik.

Leisi jahimehe sõnul on ta mesikäppa näinud ka oma Leisi kaamerasilmast, aga see juhtus paar aastat tagasi. Seasööda kõrval soolaku juures suri millegipärast ära üks põder. Ei teagi, mis temaga juhtus. Põder jäi paikseks, kuni oli ühtäkki pikali maas. “Kõige lõpuks tuli karu ja sõi ta kaamera all ära. Lõpuks lohistas jäägid sada meetrit eemale ja mattis risu alla,” rääkis Aulik.