Udu takistas lennukil Tallinnas maandumast

Teisipäeva hommikul kell 8.50 Kuressaarest Tallinna lennata soovinud reisija Kairit Lindmäe sõnul teatas lennujaama töötaja, et udu tõttu Tallinnas lükkub reisi algus 15 minutit edasi.

“Siis tuli taas töötaja ebalevalt ootesaali ja teatas, et ootame veel 15–20 minutit,” kirjeldas Lindmäe oma reisikogemust. Nagu enamik teisigi pileti ostnuid, otsustas ta siiski ootama jääda.

“Lõpuks saabus see hetk, kui reisijad lubati pardale ja me lendasime – kuni piloot teatas inglise keeles, et me siiski veel ei maandu. Umbes 15–20 minutit,” ütles Lindmäe. “Olime jõudnud juba Tallinna kohale, aga maanduda ei saanud. Tiirutasime Tallinna kohal ja nautisime lennuki karusselli.”

Tema sõnul maandus lennuk viimaks kell 10.18.

Sotsiaalmeedias on Kuressaare ja Tallinna vahet reisivad inimesed lennuühendust nii kiitnud kui ka kritiseerinud, leides, et lende jääb sageli ära või lükkuvad need edasi. “Kui lennuaega muudetakse ja õigeks ajaks jõudmiseks tuleb valida muu transpordiviis, siis kasutamata pileti raha ka ei tagastata,” kirjutas üks reisija.

“Teisipäeva hommikul oli ilm Tallinnas tõesti udune ja sellest tingituna maandus Kuressaarest väljunud lennuk Tallinnas 53 minutit graafikujärgsest ajast hiljem,” ütles OÜ NyxAir juhataja Jaanus Ojamets. “Kurb on reisijate pahameelest kuulda. Meeskond teeb alati endast kõik, et reisijad ohutult ja võimalikult õigel ajal sihtkohta viia.”

Ojametsa sõnul ei välju lennuk siis, kui sihtkoha ilmaprognoos on halvem kui lubatud miinimum. “Samas, kui prognoos on üle miinimumi, siis ei taga see sada protsenti, et maandumise hetkeks see päriselt nii on,” selgitas Ojamets, lisades, et just nii juhtus ka teisipäeval.

“Meeskond soovis, et reisijad jõuaksid sihtkohta võimalikult väikese hilinemisega ja lennuk lendas Kuressaarest välja kohe, kui Tallinna ilmaprognoos seda võimaldas,” rääkis Ojamets. “Kui lennuk aga Tallinnale lähenes, ei olnud seal ilm veel piisavalt paranenud.”

Ojametsa sõnul tuli lennukil seetõttu ootetsoonis mõned ringid teha, enne kui ilm võimaldas ohutult ja reeglite järgi maanduda.

Jaanus Ojametsa andmeil on OÜ NyxAir alates lepingu jõustumisest olnud sunnitud tühistama vaid neli lendu 436-st. Tühistatud lendudest kolm olid tema sõnul tingitud ebasobilikest ilmastikutingimustest ja üks seoses ettevõtte lepingupartneri suutmatusega lendu teostada.