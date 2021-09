Sild. Foto on illustreeriv. FOTO: unsplash.com

Suure väina püsiühenduse teema on juba väga pika ja halli habemega. Nagu teab Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi, valmis esimene sillaprojekt Tallinna tehnikaülikoolis juba möödunud sajandi kolmekümnendatel. Varsti on sellest ajast möödas pea sajand, ent silda – ammugi mitte tunnelit – pole siiani. Küll aga on püsiühenduse teema taas töösse võetud.