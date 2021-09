KÖHA- JA NOHUAEG ⟩ “Loodan, et inimesed haigena tööle ei kipu,” ütleb perearst

“Eelmise nädala algul oli olukord veel üsna hea, aga mõne päevaga tuli haigestumisi juurde,” tõdes Kuressaare Pargi lasteaia direktor Kai Jürlau. Tema sõnul on haigestunuid rohkem just väiksemate laste rühmades. Mõnes rühmas oli möödunud nädalal lapsi lausa nii vähe, et paaril päeval tuli rühmad kokku panna.