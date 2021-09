Nüüd liikumise teema. Heakene küll, ärme nimetame seda spordiks, sest võib mõnesid ärritada. Kui süüa endisel moel, siis liikumisega üksinda kaal ei lange.

Treenitud paks on igatahes tervem kui treenimata, sest siis on osa kilosid tulnud lihastena, mida vajavad toestamiseks nii liigesed kui ka siseelundid. Endisi hoovispordi aegu tagasi ei saa, ekraanid ei kao me elust kunagi. Seda enam tuleb liikumisharjumust kujundada teadlikult lapsest saadik ning õpetamine peab olema professionaalne.

Isegi õigesti jooksmist peab tänapäeva lastele eraldi õpetama, see ei tule iseenesest. Seejuures tuleb kindlasti arvestada sellega, mis lastele endile meeldib, mitte rõhuda kivistunud normatiividele, mis nii mõnegi omal ajal kehalise kasvatuse tunde vihkama pani. Kui, siis iga laps peaks võistlema vaid iseendaga, saama iga järgmise korraga iseenda tulemusega võrreldes paremaks. Plaksutasin käsi, kui nägin telekast klippi tasakaalulindi (inglise keeles slackline) paigaldamisest ühte kooli Tartu ülikooli liikumislabori programmi raames. Vaat´ see on tänapäevane sport, mis lapsi isegi vabast ajast ligi tõmbab ning samal ajal märkamatult kogu keha treenib.

Lapsed liikuma!

Minu konkreetne ettepanek kõigile kehalise kasvatuse õpetajatele: alustage ja lõpetage tunnid 30-sekundilise plankasendiga. Küll näete, mida lapsed varsti suudavad. Lisaks üleskutse koolijuhtidele: palun ärge vähendage kehalise kasvatuse tunde mõne “akadeemilise” aine arvelt, ärge kasutage kehalise tunde näidendiproovi või muu huvitegevuse jaoks, aidake kaasa õues liikumise võimaluste parandamiseks.

Veel parem, kui oleks võimalik liikumistunde tunniplaani juurde lisada. Ideaalne, kui iga klassi igasse päeva mahuks vähemalt üks kohustuslik liikumistund. Paraku eeldab see viimane üleskutse riiklikke otsuseid. On tuhat korda tõestatud, et füüsiline koormus parandab olulisel määral vaimset võimekust. Ka vähendab koolis sportimine huvi tekkimist kahjulike harjumuste (suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide tarbimine) vastu, nagu tõestas hiljutine Islandi kogemus. Liikumisest peab kujunema meeldiv harjumus-sõltuvus, see on täiskasvanuea hea tervise alus, kogu rahva tervise alus.