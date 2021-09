Aastaks 2025 tuleb kõikide Eesti etendusasutuste valgustuspargid üle viia LED-valgustitele. "Üks asi on energiasääst, teine küsimus aga see, et praegustele vanadele valgustitele ja prožektoritele ei ole enam praktiliselt võimalik uusi pirne hankida, kuna neid enam ei toodeta," ütles Kuressaare teatri juhatuse liige Piret Rauk.

Kuivõrd uued valgustid on senistest raskemad, tuli üle vaadata teatri lavatorni vastavate konstruktsioonide ehituslik olukord. Selgus, et metallist karptalad, millele toetub kogu stangede süsteem, ja ka valgussillad on aja jooksul läbi vajunud, kusjuures vajumine on suurem kui ehituslikud normid lubavad. "Spetsialisti hinnangul ei ole talad küll eluohtlikud ja pole karta, et nad praegu meile pähe kukuvad, aga me ei saa valgussillale raskust juurde lisada," rääkis Rauk. Talade läbivajumise põhjuseks on nende liiga väikesed mõõdud.