Ratturid sõidavad võidu ümber Saaremaa

Sõidul osalev Saaremaa oma rattur Mihkel Räim ütles, et ootab vinget võistluspäeva ja head enesetunnet. 2020. aastal ühe päevaga ümber Saaremaa sõitnud Räim märkis, et võistlus on ikka midagi muud kui sõpradega koos sõita.

“Kiirem ja raskem, samas saab ise jälle vahepeal rohkem kergemalt võtta, kuna grupp on suurem. Eks mul mingi aimdus on, kuidas see olema saab, ja tõenäoliselt tean kõige paremini, mis tunne see täpselt on. Eriti viimased 50 km,” arutles Räim, kelle eesmärgiks on võit koju tuua.