Viikingiaasta on parimate turundustegude hulgas

Viikingiaasta idee on inspireeritud Salme laevmatustest. See avastus kirjutas üleilmselt tuntud viikingiajaloo ümber, tõstes selle alguse poolsada aastat varasemaks ja Saaremaale.

“Visit Saaremaa naiskonnal on hea meel, et viikingeid on märgatud ning meil õnnestus Eesti vallutada. Täname ka kõiki koostööpartnereid. Viikingiaastaga on alus pandud uuele pereturismivaldkonnale – viikingite Saaremaa, mida edaspidi edasi arendada,“ ütles vallavalitsuse turismi- ja turundusteenistuse turundusjuht Maria Ruubas.