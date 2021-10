Adena Sepa uus suhteraamat toob tõe päevavalgele

“Kui selline huvitav teema sülle jookseb, siis lihtsalt peab paberile panema,” ütles autor, kelle sõnul on tegu looga elust enesest. “Üks lugeja ütles, et see on täpselt nagu tema elust maha kirjutatud, temal on kõik üsna samamoodi juhtunud. Olen selle lihtsalt pannud kirjanduslikku vormi ja natuke segapudru ka juurde teinud. Aga see ei ole Saaremaal sündinud, ma lihtsalt tõin ta siia keskkonda, siis on endal ka huvitavam kirjutada,” rääkis ta.

Täna on Adena lugejatega kohtumas mandril Rõuge vallas. “Sinnakanti ma polegi veel sattunud. Kuigi see koroona küll möllab igal pool, siis rahvas ikka käib ja kohtub. Kutse on, tuleb neid, palju tuleb,” lausus ta ja lisas, et nakatumist ei pelga. “Ma olen vaktsineeritud. Aga kui ta on sulle määratud külge tulema, las ta siis tuleb. Loodame, et ei tule.”