“Tuli ju arvestada sellega, et siinsed inimesed oma kodust välja ja koju tagasi pääseksid,” rääkis Matto. “Ehkki ehitusperioodil oli liikumine raskendatud, olid kohalikud elanikud mõistvad.” Nn tippaegadel – näiteks sildade ehitamisel ja asfalteerimisel – tegutses objektil üle 30 mehe. Pärast tänava avamist liikluseks jäävad teha veel mõned väiksemad koristus- ja haljastustööd, samuti tuleb paigaldada prügikastid ja tee ääres seisvatele pinkidele katted.

Samas toob kasvav sõidukite voog endise tupiktee ääres elavate inimeste sõnul kaasa hulga probleeme. “Mõni naaber ütleb koguni, et poleks siia elama tulnudki, kui oleks teadnud, et see läbimurre tehakse,” lausus üks Aia tänava elanik.