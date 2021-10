Politsei: kelmid võtavad ohvrite nimele kiirlaenu

Kannatanute hulgas on nii neid, kes on reageerinud kelmide pakkumisele investeerimisega raha teenida, kui ka neid, kes on saanud kõne väidetavalt pangatöötajalt, edastas politsei- ja piirivalveamet. Alates septembri lõpust on selliseid juhtumeid registreeritud mõnikümmend. Laenud on eri suurusega ja ulatuvad kohati 10 000 euroni.