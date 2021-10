KAPIST VÄLJA: Novembris ilmuvas koomiksisarjas alustab Superman romantilist suhet oma sõbraga, roosaks värvitud juustega ajakirjaniku Jay Nakamuraga. Koomiksite autor Tom Taylor ütles intervjuus BBC-le, et kirjastus DC Comics oli juba enne tema joonistuste valmimist mõtisklenud, et kaasaja maailmas peab supermehel olema ka homosuhe. FOTO: Cbr.com

Koomikseid avaldav Ameerika kirjastus DC Comics andis teada uutest koomiksitest, kus peategelaseks on nende üks populaarsemaid kangelasi Superman Jon Kent. Uues koomiksisarjas on Superman biseksuaal, kel on ka homoseksuaalne suhe. See olevat vajalik järgimaks poliitkorrektsuse põhimõtteid, et mitte riivata kellegi väärtushinnanguid ja maailmavaatelisi seisukohti.