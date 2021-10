Foorituled teeksid kaamose aja rõõmsamaks

Enne tööde lõppu paigaldati kahe peatselt käiku mineva silla juurde liiklust reguleerivad valgusfoorid. Arvestades aina napimaks jäävat päevavalguse aega oli säärane muudatus tervitatav. Igatahes on lähenev pimedam aeg, mille sisse jäävad ka jõulupühad, ülimalt sümboolne taust, et valgusfoorid võiksid üle elada mingisuguse imetabase ümbersünni.

Kollasega on ju ohtlik ja punasega ei pääse, nagu me tulede tähendusest teame. Saaremaa maanteel võiks liiklejat tervitada roheline tuli: kas sädelev jõulupuu või muu toniseeriv dekoratsioon.

See on ju asi, mida me kõik soovime – et elu oleks lihtsalt rõõmsam.”