Ulatasime Karinale abikäe. Tänavu kevadel võis ta tunnistada, et immuunravi toimib väga hästi, keemiaravi ei olegi enam tarvis.

“Seda ei tea, kas ma kunagi ka päris terveks saan, kuid lootma peab ja vähemalt annab ravi mulle aega pisitütart kasvatada. Tänu hästi kulgevale ravile on mul õnnestunud näha oma tütre roomama hakkamist, käputamist, esimesi samme ja igapäevaseid naerukilkeid. Ma ei suuda iial sõnadesse panna, kui oluline see mulle on ja kui oluline on teie jätkuv toetus,” kirjutas Karina aprillis.

Jätkasime noore naise ravi rahastamist ja täna tunnistab ta: “Mul läheb hästi, mu perel läheb hästi ja kõik on justkui korras. Mul on ravist null kõrvalmõju, mu enesetunne on hea ja tundub nagu oleksin justkui terve. Hetkel on vähk kontrolli all. Ravim, mida tänu teile endale lubada saan, on võimas! Ma ei mõista endiselt, miks sellise tagasisidega ravim ei ole haigekassa nimekirjas.

Ilmselgelt päris olematu see haigus siiski ei ole ja seega esineb aeg-ajalt paanikahäireid ning hirmu tuleviku ees, kuid katsun nendest tunnetest üle olla ning hinnata iga hetke oma elust.

Hiljuti järjekordsel ravikuuril vaatasin seda imepisikest, kuid samas igas mõttes nii hinnalist kotikest, kust ravim tilk tilga järel mu veeni sisenes, ja süda täitus nii suure tänutundega. Sõnadest jääb puudu, et teid, teie tegevust ja loomulikult annetajaid tänada.

Eelmisel aastal haiglasse sattudes öeldi mulle, et kui me nüüd, kohe ja päevapealt raviga ei alusta, siis meedikud mulle elukuid enam lubada ei julge. Tänaseks on sellest aasta möödas ja me kõik soovime, et neid kuid ja aastaid tuleks veel palju.

Kuna ravi on kallis (aastas umbes 70 000 eurot) siis olen seda saanud vaid tänu fondi tegevusele ja annetajatele.

Armas annetaja, tea, et su panustatud summa läks õigesse kohta, kuna see summa on toonud mind väga hullust seisust tunduvalt paremasse. Ma olen igaühele teist alatiseks lõputult tänulik!

Hetkel on plaan teha veel üks aasta ravi, mille järgselt jään jälgimise alla.”

Rõõmustame koos Karina perega! Pisike Sara Susann, kes oli kõigest 6-kuune, kui emme esimest korda fondi poole pöördus, polegi enam nii pisike ja saab jaanuaris juba 2-aastaseks.