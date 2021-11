Valimistulemuste venimine hakkab takistama valla tööd

Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi ütles, et enne selle aasta lõppu on kindlasti vaja vastu võtta veel üks lisaeelarve, aga valimistulemuste väljakuulutamise venimine jätab selleks vajalike volikogu istungite toimumiseks aina vähem aega. “Eelarvete vastuvõtmiseks on vaja kaks lugemist, mille vahele jääb ka muudatusettepanekute tegemise aeg. Kui vaadata kalendrisse, siis läheb väga keeruliseks,” sõnas ta.

Tamkivi möönis, et vana vallavolikogu on küll olemas nii kaua, kuni uus ametisse astub, aga üldiselt on hea tava, et suuremaid otsuseid vanad koosseisud, kaasa arvatud vallavalitsus, enam ei tee. Praegune olukord on omamoodi valitsuste vaheline vaakum, mis valimiste ajal on iseenesest üsna tavaline. “Aga kui ta venib nii pikaks, siis hakkab ta igapäevast elu segama,” lausus Tamkivi.