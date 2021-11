"Meie esimene number, kus on ülevaade septembris-oktoobris toimunud sündmustest, ilmus ilma nimeta," ütles ajakirja üks toimetajatest klassiõpetaja Merle Lepik . "Kui aga lugejail ses osas mõni hea idee tuleb, võiks meile kirjutada ajakiri@hariduse.edu.ee. Nimesid ootame kuni 19. novembrini."

Ajakirja teine toimetaja on klassiõpetaja Janne Nurmik. Tema sõnul annab uus kuukiri ülevaate kooli- ja klasside elu igapäevategemistest, mõõduvõttudest ja omaloomingust. Et pakkuda aga mõtteainet ja laiendada nii õpilaste kui ka õpetajate silmaringi, on ajakirja kokkupanijatel kavas süüvida kõige erinevamatesse teemadesse ja valdkondadesse.