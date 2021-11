"Vähene huvi vallavalitsuse arhitekti töö vastu tuleneb sellest, et palgad, mis arhitektid teenivad büroodes, on märkimisväärselt kõrgemad kui kohalikes omavalitsustes," ütles Saaremaa valla planeeringuteenistuse juhataja Siim Kuusik. "Kuid kindlasti mängib oma rolli ka töö iseloom. Kui büroodes tegelevad arhitektid rohkem linnaplaneerimise ja disainiga, siis vallas on arhitektide töö peamiselt projekteerimistingimuste menetlemine, mis ei ole paljudele arhitektidele just kõige atraktiivsem tegevus."

Kuna Saaremaa vald on pindalalt Eesti suurim omavalitsus, on töökoormus Kuusiku sõnul väga suur. "Samas on meil arhitekte aga sama palju kui mitmetes väiksemates omavalitsustes," selgitas ta. "Lisaks on kõik meie arhitektid praegu juba pikemat aega tööga äärmiselt üle koormatud. Seega on ühte arhitekti kindlasti juurde vaja."