Riik toetas koolide ventilatsiooni parendamist

Septembris eraldas haridus- ja teadusministeerium kohalikele omavalitsustele 2,6 miljonit eurot toetust, mille otsene eesmärk on kindlustada õppehoonetes parem ventilatsioon. Toetuse saamise tingimus on, et kohalikud omavalitsused lisavad sellele veel vähemalt 33 protsenti.