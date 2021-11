Laidmäe kinnitusel hakkab turule tulema mitmeid selliseid ravimeid, mis on mõeldud raviks enne haiglat. “Seni oleme ostnud ravimeid, mida saab kasutada haiglas, patsientidel, kes on juba niivõrd kehva seisu sattunud, et nad on haiglasse viidud. Nüüd aga tuleb turule eelkõige esmatasandile mõeldud ravimeid,” ütles ta.

“Kui nüüd rääkida MSD ravimist, siis eellepingu sõlmimist meil plaanis ei ole, aga meil on plaanis osaleda Euroopa Komisjoni korraldatavas ühishankes selle ravimi saamiseks. Me oleme oma huvist juba Euroopa Komisjonile teada andnud ja oleme teatanud ka esialgsed kogused, mille vastu huvi oleks. Nii et me kindlasti oleme selle ravimi hankimisest huvitatud,” ütles Laidmäe. Ta märkis, et ravim on mõeldud riskirühma patsientidele, mitte kõikidele.

"Kõige tähtsam on, et kellelegi ei jääks vale muljet, et nüüd ei ole vaktsineerida vaja. Jätkuvalt on kõige efektiivsem moodus haiguse ärahoidmiseks vaktsineerimine. Aga kui haigus siiski diagnoositakse ja inimene kuulub riskigruppi, on näiteks halvasti toimiva immuunsüsteemiga, tugevalt ülekaaluline või mingite raskete kaasuvate haigustega, oleks mõistlik anda talle just seda tüüpi ravimit,” rääkis ta.

Laidmäe sõnul on koguseid äärmiselt keeruline prognoosida, kuid esialgu on Eesti tellinud umbes 10 000 patsiendi ravikuuri ning ühe patsiendi ravi võib jääda suurusjärku 600 eurot.