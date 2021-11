ÜLESKUTSE ⟩ Tunnustagem Saare maakonna suurperet

Saare maakonna aasta suurpere on aunimetus, mis omistatakse ühtsuse ja lasterikkuse au sees hoidmise eest Saare maakonna suurperele, kus kasvab vähemalt kolm last. Aunimetuse väljaandmise eesmärk on väärtustada ja tunnustada Saare maakonna terveid ja tugevaid suurperekondi ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks.