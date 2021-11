Uus vallavõim plaanib lasteaiakulusid vähendada sammhaaval

Saaremaa vallavolikogu reformierakondlasest esimees Jaanus Tamkivi ütles, et vanemate kulutuste vähendamine alusharidusele tugineb asjaolule, et teised haridusastmed on Eestis elanikele tasuta kättesaadavad. “Isegi kõrgharidus on tasuta. Ja alusharidus on siis äkki see, mille eest noortelt peredelt tasu küsitakse. See on tegelikult üleriigiline küsimus ja ma olen kindel, et see saab ka lähenevate riigikogu valimiste üheks teemaks,” rääkis ta.