Jüri Ratas arengutest Muhu vallas: “Muhus käisin vaatamas sealset üürimaja – 14 korteriga hoone ehitati riigi ja valla koostöös. Muhu vallajuhtide plaanid järgmiseks neljaks aastaks on muu hulgas seotud liiklusohutusega. Muhulaste soov on, et ehitataks kergliiklustee Hellamaa ja Liiva vahele. Kuna reisiparvlaevaliiklus on väga aktiivne, sõidab ka autosid palju. Minu meelest võiks riik siin Muhu vallale appi tulla.

Nagu kogu Eestis ja Saaremaal, on ka Muhus probleemiks koolihoonete ventilatsioonisüsteem – ka seda tuleks uuendada. Ning ühel hetkel võiks ka Muhus olla ujumisvõimalus – oma ujula.”

Kuressaare haigla tegevusest: “Arvan, et koroonaviiruse ajal on üsna keeruline minna mööda Kuressaare haigla tegevusest. Soovin sealsetele inimestele veel kord öelda: suur tänu! Viiruse tõttu on Saaremaal olnud pinge juba möödunud aasta märtsi algusest. See, kuidas Saaremaa on vastu pidanud ja hakkama saanud, see suur töö, mida Kuressaare haigla kogu oma personaliga teinud on, on tänuväärne.”

Tööturust: “Töötukassa Saaremaa osakonna inimestega räägime tööturu seisust Saaremaal. Teame, et üle Eesti on töötus täna ligi 5,7 protsenti, pooled töötutest on tööd otsinud juba üle poole aasta. Ühelt poolt pole see 5,7 protsenti nii kõrge number. Samas – võrreldes praegust olukorda koroonaeelse ajaga on töötuid 12 000 inimest rohkem. See on väga suur arv.”

Ajakirjanduse rollist: “Selles mõttes on Eesti väga tore riik, et meil on kolme võimu vahel lahusus. See on väga oluline, et meil on ka siin Saaremaal, Eesti äärealal, ajakirjandus ja Kadi raadio. Ühelt poolt on see oluline informatsiooni jagamisel. Teisalt ka selles osas, et kui meedia näeb kuskil probleeme, siis tuleb neile näidata ja valusale kohale vajutada. Ükskõik kui valus see poliitikule on.”