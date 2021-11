Rehvikodades käib täie hooga autode tallutamine talvepasteldesse

“Ei saa öelda, et sel aastal rehvivahetus kuidagi teistmoodi oleks. Küll on paljud selle päris viimase minuti peale jätnud,” ütles Kuressaares endise autobaasi territooriumil tegutseva Saare Rehvikoja juhatuse liige Tarmo Raun. Ta märkis, et talverehve võib kasutada juba 15. oktoobrist, aga tullakse ikka siis, kui viimane kell kukkumas on.