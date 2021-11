JUHTKIRI ⟩ Kõige tähtsam küsimus

Selle üle, kas palgatõus on õiglane, võib kindlasti vaielda. Üks väide kõlab, et võrreldes muu Eestiga on Saaremaal palgad tagasihoidlikumad. Eriti arvestades suurima maaomavalitsuse staatust. Kuid kas peab palgatõusu õigustama asjaoluga, et vaadake, kui palju teised saavad? Proportsioone arvestades peaks ju Saaremaa vallavanem Tallinna linnapeaga võrreldes suisa sente teenima. Ruhnu vallavanemast rääkimata.