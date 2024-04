MUHU UUDISSED Sõuke lumi pidada easte mõoma

Ikka terit. Muhulane oo juba sedaviisi ilma luodud, et taa`p oska niisammati nonnida ega iivelda. Iseäranis mudud emased inimesed oo sellega kangest` silma paistn. Nõnna mudud oo arvata, et kodused õuetüöd ollid masu juba enne jüribed kõigil tehtud kua. Ja mõtle kui kena, et nüid sulab lume alt puhta kordas õue välja. Ja sõuke jüribene lumi pidada taimedele easte mõoma.