Juhtkiri Julmurid meie seas

Loomaaed on koht, kus käiakse selle asukaid vaatamas. Saaremaa Zoos on võimalik ka loomi toita ning paitada ja sügada. Seda aga tohib teha ainult sellisel juhul, kui loom seda tõesti soovib. Looma või linnu tähelepanu äratamiseks teda kividega pilduda ja millegagi sudida – see ei ole aktsepteeritav käitumine.